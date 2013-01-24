Любимый кофе одним нажатием
Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах
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Любимый кофе одним нажатием
Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.
Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.
Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.
Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.
Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!
Дизайн
Отделка
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
CA6704/10