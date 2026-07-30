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Все серии

  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием

Больше не доступен

Saeco MinutoАвтоматическая кофемашина

HD8763/09

Любимый кофе одним нажатием
Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями
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Варочная группа быстро снимается одним движением

Любимый кофе одним нажатием

  • Приготовление 7 видов кофе

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.

Технические характеристики

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