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Мультипечь Philips Ovi XL

Больше не доступен

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МультипечьPhilips Ovi XL

HD9721/10

Мультипечь Philips Ovi XL

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9721/10 - English (US)

  • PDF файл, 956.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer

  • PDF файл, 305.6 kB
  • 13 March 2026

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