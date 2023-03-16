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Больше не доступен
Технология Rapid Air
Корзина с антипригарным покрытием
Корзина емкостью до 0,8 кг (4 порции)
Ручные настройки
Благодаря сочетанию мощного нагревательного элемента, мотора и технологии Rapid Air потоки горячего воздуха в мультипечи подобно маленьким торнадо распределяются по всей корзине. Особая конструкция позволяет вывести еще больше жира из пищи с помощью специального аксессуара. При использовании мультипечи Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.
Мультипечь использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде до 90 % меньше жира.* Насладитесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.
Проверенное качество: картофель фри в мультипечи получается таким же хрустящим, как и во фритюре, при содержание жира в нем на 90 % ниже. Вы можете приготовить куриные ножки с хрустящей корочкой и нежным мясом без жира.
5.0
из 5
46
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nastya1812
16/03/2023
Україна
Мультипіч має зручні програми.
Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.
Плюсы
Швидкість приготування, якість
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Tattta.21
01/07/2021
Україна
Удобно, быстро, вкусно!
Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.
Плюсы
Удобство
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Sonia751
01/07/2021
Україна
Виріб має чудові функції!
Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
По сравнению с содержанием жира в курице, приготовленной во фритюре и воке
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри