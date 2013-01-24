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Viva Collection

мультипечь

HD9721/10
Общая оценка / 5
  • Быстрый и здоровый способ жарки* Быстрый и здоровый способ жарки* Быстрый и здоровый способ жарки*
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    Viva Collection мультипечь

    HD9721/10
    Общая оценка / 5

    Быстрый и здоровый способ жарки*

    Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection мультипечь

    Быстрый и здоровый способ жарки*

    Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрый и здоровый способ жарки*

    Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection мультипечь

    Быстрый и здоровый способ жарки*

    Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрый и здоровый способ жарки*

      Потрясающий вкус и хрустящая корочка без лишнего жира*

      • Блюда с малым содержанием жира
      • Черный
      • 1500 Вт
      • 0,8 кг
      Технология Rapid Air выводит из продуктов лишний жир

      Технология Rapid Air выводит из продуктов лишний жир

      Благодаря сочетанию мощного нагревательного элемента, мотора и новой технологии Rapid Air потоки горячего воздуха в аэрогриле подобно маленьким торнадо распределяются по всей корзине. Особая конструкция позволяет вывести еще больше жира из пищи с помощью специального аксессуара. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.

      Приготовление с небольшим количеством масла или без него

      Приготовление с небольшим количеством масла или без него

      Мультипечь использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде до 90 % меньше жира.* Насладитесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.

      Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.

      Обжаривайте, запекайте, готовьте любимые блюда на гриле или во фритюре у себя дома

      Обжаривайте, запекайте, готовьте любимые блюда на гриле или во фритюре у себя дома

      Инновационная технология Fat Removal мультипечи Philips позволяет не только готовить на гриле, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Наша самая компактная мультипечь объемом 0,8 кг картофеля фри

      Наша самая компактная мультипечь объемом 0,8 кг картофеля фри

      Для мультипечи больше не нужно много свободного места. Новая мультипечь Philips на 20 %* более компактный, но вмещает столько же ингредиентов, как и предыдущие модели — до 0,8 кг картофеля фри, которого хватит на 4 порции. Используйте его каждый день и храните на рабочем кухонном столе.

      Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

      Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

      Мультипечь Philips готова к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.

      Корзина QuickClean с антипригарной сеткой и съемной ручкой

      Корзина QuickClean с антипригарной сеткой и съемной ручкой

      Для быстрой очистки корзина QuickClean аэрогриля оснащена решеткой с антипригарным покрытием. Корзину и съемную решетку с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине. Ну а от неприятного запаха растительного масла защищает функция горячего обдува во время приготовления блюд.

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно быстро и удобно мыть в посудомоечной машине.

      Универсальная ручка EasyClick: удобная смена аксессуаров

      Универсальная ручка EasyClick: удобная смена аксессуаров

      Вкуснейший картофель фри и до 90 % меньше жира*

      Проверенное качество: картофель фри в аэрогриле получается таким же хрустящим, как и во фритюре, при содержание жира в нем на 90 % ниже. Вы можете приготовить куриные ножки с хрустящей корочкой и нежным мясом без жира.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Переключатель включение/выключение
        • Сигнал готовности
        • Настройка температуры
        • Индикатор включения питания
        • QuickClean
        • Улучшенная программа быстрого подогрева Advanced Rapid Heat
        • Нескользящие ножки
        • Запатентованная технология Rapid Air
        • Настройка времени
        Технология
        Технология Rapid Air
        Настройка времени
        до 30 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        1500  Вт
        напряжение
        220  В
        Вместимость корзины
        0,8  кг

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        266 x 292 x 276  миллиметра
        Вес изделия
        5,3  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

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          • По сравнению с содержанием жира в курице, приготовленной во фритюре и воке
          • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
          • по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри

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