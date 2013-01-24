Быстрый и здоровый способ жарки*
Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый и здоровый способ жарки*
Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Быстрый и здоровый способ жарки*
Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый и здоровый способ жарки*
Мультипечь Philips Airfryer Rapid Air использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря сочетанию мощного нагревательного элемента, мотора и новой технологии Rapid Air потоки горячего воздуха в аэрогриле подобно маленьким торнадо распределяются по всей корзине. Особая конструкция позволяет вывести еще больше жира из пищи с помощью специального аксессуара. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.
Мультипечь использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде до 90 % меньше жира.* Насладитесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.
В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.
Инновационная технология Fat Removal мультипечи Philips позволяет не только готовить на гриле, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Для мультипечи больше не нужно много свободного места. Новая мультипечь Philips на 20 %* более компактный, но вмещает столько же ингредиентов, как и предыдущие модели — до 0,8 кг картофеля фри, которого хватит на 4 порции. Используйте его каждый день и храните на рабочем кухонном столе.
Мультипечь Philips готова к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.
Для быстрой очистки корзина QuickClean аэрогриля оснащена решеткой с антипригарным покрытием. Корзину и съемную решетку с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине. Ну а от неприятного запаха растительного масла защищает функция горячего обдува во время приготовления блюд.
Все съемные детали можно быстро и удобно мыть в посудомоечной машине.
Проверенное качество: картофель фри в аэрогриле получается таким же хрустящим, как и во фритюре, при содержание жира в нем на 90 % ниже. Вы можете приготовить куриные ножки с хрустящей корочкой и нежным мясом без жира.
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка