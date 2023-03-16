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  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*
  • Быстрый и здоровый способ жарки*

Больше не доступен

МультипечьPhilips Ovi XL

HD9721/10

5
| (46) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстрый и здоровый способ жарки*
Мультипечь Philips использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Технология Rapid Air не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье.
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Потрясающий вкус и хрустящая корочка без лишнего жира*

Быстрый и здоровый способ жарки*

  • Технология Rapid Air

  • Корзина с антипригарным покрытием

  • Корзина емкостью до 0,8 кг (4 порции)

  • Ручные настройки

Технология Rapid Air выводит из продуктов лишний жир

Технология Rapid Air выводит из продуктов лишний жир

Благодаря сочетанию мощного нагревательного элемента, мотора и технологии Rapid Air потоки горячего воздуха в мультипечи подобно маленьким торнадо распределяются по всей корзине. Особая конструкция позволяет вывести еще больше жира из пищи с помощью специального аксессуара. При использовании мультипечи Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с обычными фритюрницами.

Приготовление с небольшим количеством масла или без него

Приготовление с небольшим количеством масла или без него

Мультипечь использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде до 90 % меньше жира.* Насладитесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.

Вкуснейший картофель фри и до 90 % меньше жира*

Проверенное качество: картофель фри в мультипечи получается таким же хрустящим, как и во фритюре, при содержание жира в нем на 90 % ниже. Вы можете приготовить куриные ножки с хрустящей корочкой и нежным мясом без жира.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

46

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

16/03/2023

Україна

Україна

Мультипіч має зручні програми.

Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.

Плюсы

Швидкість приготування, якість

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Удобно, быстро, вкусно!

Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.

Плюсы

Удобство

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції!

Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

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      Примечания

      1. По сравнению с содержанием жира в курице, приготовленной во фритюре и воке

      2. По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

      3. по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри