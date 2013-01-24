Наша самая компактная мультипечь объемом 0,8 кг картофеля фри

Для мультипечи больше не нужно много свободного места. Новая мультипечь Philips на 20 %* более компактный, но вмещает столько же ингредиентов, как и предыдущие модели — до 0,8 кг картофеля фри, которого хватит на 4 порции. Используйте его каждый день и храните на рабочем кухонном столе.