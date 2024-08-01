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      Серия 3000 Аэрогриль 6,2 л

      NA332/00

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      Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте

      Знаете ли вы, что в аэрогриле доступно 16 функций приготовления? Попробуйте запечь что-то на скорую руку или томить в горшочке жаркое несколько часов. Так легко готовить вкусные домашние блюда с нежной текстурой и хрустящей корочкой, наблюдая за процессом через специальное окошко.

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      Серия 3000 Аэрогриль 6,2 л

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      этот продукт
      Серия 3000
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      Серия 3000

      Аэрогриль 6,2 л

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      Всегда нежные и равномерно прожаренные блюда с идеальной корочкой

      • Окошко для проверки
      • Технология RapidAir Plus
      • 16 функций в одном устройстве
      • Экономия времени и энергии
      Технология RapidAir Plus для быстрого и равномерного приготовления

      Технология RapidAir Plus для быстрого и равномерного приготовления

      Готовьте вкусные блюда, уменьшая содержание жира до 90 %*. Запатентованная технология RapidAir Plus с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока**, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи. Идеальный инструмент для создания вкусных домашних блюд.

      Стильное окошко для проверки и наблюдения за процессом приготовления

      Стильное окошко для проверки и наблюдения за процессом приготовления

      Больше никаких сомнений в готовности блюд. Наблюдайте за процессом приготовления и наслаждайтесь готовым идеальным результатом. Для тех, кто любит готовить стильно.

      Уникальная корзина, которая уменьшает жирность готовых блюд

      Уникальная корзина, которая уменьшает жирность готовых блюд

      До 40 % жира стекает во время приготовления, позволяя вам готовить вкусные и более полезные блюда***. Корзина не соприкасается с жиром, который остается на противне в процессе приготовления.

      Приложение HomeID — ваш бесконечный источник вдохновения

      Приложение HomeID — ваш бесконечный источник вдохновения

      Более 10 000 рецептов с пошаговыми инструкциями специально для аэрогриля.****

      16 способов приготовления, включая гриль

      16 способов приготовления, включая гриль

      16 функций приготовления, включая выпечку, гриль, разморозку и разогрев. Выбор настроек температуры от 40 ℃ и временного диапазона до 24 часов для дегидрации и ферментации.

      Объем 6,2 литра, чтобы накормить всю семью

      Объем 6,2 литра, чтобы накормить всю семью

      Достаточный объем, чтобы накормить всю семью. Вмещает до 1000 граммов овощей, 8 куриных ножек, 5 стейков лосося или 7 маффинов.

      Простое управление с сенсорным экраном

      Простое управление с сенсорным экраном

      Удобный сенсорный экран с 12 предустановленными программами: замороженный картофель фри, свежий картофель фри, куриные ножки, мясо, рыба, завтрак, овощи, маффины, веган, сушеные фрукты, поддержание температуры и кнопка избранной программы, для которой вы можете выбрать собственные настройки.

      Экономия электроэнергии и денег

      Экономия электроэнергии и денег

      Готовьте на 50 % быстрее и тратьте на 70 % меньше электроэнергии при использовании аэрогриля Philips вместо духового шкафа.*****

      Удобная очистка

      Удобная очистка

      Детали аэрогрилей Philips оснащены антипригарным покрытием, а также их можно мыть в посудомоечной машине. Тратьте меньше времени на очистку, больше — на любимые блюда.

      Вкус без компромиссов

      Вкус без компромиссов

      83 % наших потребителей обнаружили, что куриные ножки, приготовленные в аэрогриле Philips серии 3000, получаются вкуснее, чем приготовленные в духовом шкафу.******

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Совместимость изделия

        Совместимые продукты
        HD9920, HD9945, HD9946, HD9921

      • Технические характеристики

        Емкость
        6,2 л
        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        1700  W
        Длина шнура
        1  m
        Частота
        50  Hz
        Интерфейс
        Цифровой
        LED-экран
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (ДxШxВ)
        388 x 386 x 366  mm
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        436 x 324 x 303  mm
        Вес изделия
        5,6  kg
        Вес (включая упаковку)
        7,2  kg

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Поддержание температуры
        • Технология Fat Removal
        • HomeID
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        Технология
        RapidAir Plus
        Температурный диапазон
        40–200 °C
        Временной диапазон
        0–24 часа
        Предустановки
        12 предустановленных программ
        Функции приготовления
        Жарка, обжаривание, гриль, выпекание, смешанное приготовление, стир-фрай, соте, замороженные ингредиенты, подогрев, размораживание, выпаривание влаги, поджаривание, поддержание температуры, тушение, ферментирование, конфи

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 years

      • Экологическая безопасность

        Упаковка
        Экологичная упаковка
        Инструкция по эксплуатации
        Инструкция по эксплуатации из полностью перерабатываемых материалов

      Badge-D2C

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      • *По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
      • **по сравнению с аэрогрилями Philips с технологией RapidAir
      • ***Куриная ножка: до 40 % меньше жира в готовом блюде по сравнению с сырым
      • ****Количество может различаться в разных странах
      • *****Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точные цифры могут отличаться в зависимости от модели изделия.
      • ******Тест в MetrixLab с участием 30 текущих пользователей аэрогриля Philips серии 3000, июль 2024 года
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