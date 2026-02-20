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Домашний кинотеатр 5.1

Больше не доступен

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Домашний кинотеатр 5.1

HTS3520/12

Домашний кинотеатр 5.1

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Обновление микропрограммы, файл Readme

  • версия: 1
  • PDF файл, 167.7 kB
  • 14 April 2010

Обновление ПО

  • версия: 12.10.40.35
  • ZIP файл, 1.8 MB
  • 14 April 2010

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 500.4 kB
  • 6 May 2024

Руководство пользователя - English (US)

  • PDF файл, 4.7 MB
  • 2 December 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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