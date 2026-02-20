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Обновление микропрограммы, файл Readme
Обновление ПО
Локализованная торговая брошюра
Руководство пользователя - English (US)
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Почему отображается меню синхронизации звука при изменении разрешения HDMI?
Как подключить аудиосистему к телевизору?
Как произвести обновление устройства через USB?
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