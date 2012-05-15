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HTS3520 5.1 Home theater

HTS3520/12

4.3

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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4.3

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3520 5.1 Home theater

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3520 5.1 Home theater

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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