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Більше не доступний
4.3
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
UKRSOAV
05/07/2019
Україна
Вартий уваги
За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3520 5.1 Home theater
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3520 5.1 Home theater
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1