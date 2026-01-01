Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.