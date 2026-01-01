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HTS7200/12
Четкость каждого звука
Станьте поклонником стандарта HD со стильным домашним кинотеатром Blu-ray, выполненном в алюминиевом стеклянном корпусе. Мягкие куполообразные динамики ВЧ, используемые в акустических системах, генерируют удивительно чистый звук. Просмотр фильмов станет незабываемым.
Воспроизведение дисков Blu-ray
Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.
АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
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