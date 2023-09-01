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    • Мягкое, но эффективное очищение Мягкое, но эффективное очищение Мягкое, но эффективное очищение
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      Philips Sonicare S2 Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX6052/10

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Мягкое, но эффективное очищение

      Чистящие насадки S2 Sensitive специально разработаны для людей с чувствительными зубами и деснами. Ультратонкие щетинки обеспечивают эффективную и в то же время бережную очистку. 70 % пластика в этом изделии — это биопластик*

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      Philips Sonicare S2 Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

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      S2 Sensitive
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      S2 Sensitive

      Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Итого

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      Мягкое, но эффективное очищение

      Сверхмягкая чистящая насадка для чувствительных зубов и десен

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      • На 70 % из биопластика*
      Более бережный уход за полостью рта

      Более бережный уход за полостью рта

      Обладая самыми тонкими щетинками в линейке чистящих насадок Sonicare (0,1 мм), S2 Sensitive обеспечивает одновременно бережный и эффективный уход за полостью рта.

      Удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных участках**

      Удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных участках**

      Благодаря уникальной конструкции чистящей насадки с более чем 3000 ультратонких щетинок она обеспечивает невероятно бережную, но эффективную очистку, при которой удаляется в 10 раз больше налета в труднодоступных местах.**

      Состояние десен в 5 раз лучше всего за 6 недель***

      Состояние десен в 5 раз лучше всего за 6 недель***

      По мере чистки зубов очень мягкие щетинки также аккуратно чистят линию десен, улучшая их здоровье всего за шесть недель.

      На 70 % из биопластика*

      На 70 % из биопластика*

      Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.*

      Доказанная эффективность с дополнительной мягкостью

      Доказанная эффективность с дополнительной мягкостью

      Благодаря усовершенствованной звуковой технологии Philips Sonicare вы всегда можете добиться максимальной эффективности чистки. Невероятно мягкие щетинки чистящей насадки S2 Sensitive эффективно удаляют налет и бережно ухаживают за вашими деснами, что было клинически доказано.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Чистящие насадки становятся менее эффективными через три месяца использования. Благодаря BrushSync вы будете точно знать, когда следует заменить чистящую насадку.

      Готово к подключению к ручке Sonicare

      Готово к подключению к ручке Sonicare

      Эта сменная насадка идеально подходит к ручке Philips Sonicare (см. список ниже). Ее съемный дизайн делает процесс чистки и замены быстрым и простым.

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Ультрамягкие
        Цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        Стандартный
        Распознавание чистящей насадки
        Да

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series Plaque Defense
        • 2 Series Plaque Control
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean 9000
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • ExpertClean
        • ExpertResults
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • Prestige 9900
        • ProtectiveClean
        • Серия 1100
        • Серия 3100
        • Серия 2100
        Несовместимо
        • Philips One
        • Essence

      • В комплекте

        Насадки
        Чистящие насадки S2 Sensitive, 2 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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      • относится к этой чистящей насадке на основании сравнения массы
      • * по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель
      • **по сравнению с обычной зубной щеткой
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