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HX6052/10
Мягкое, но эффективное очищение
Чистящие насадки S2 Sensitive специально разработаны для людей с чувствительными зубами и деснами. Ультратонкие щетинки обеспечивают эффективную и в то же время бережную очистку. 70 % пластика в этом изделии — это биопластик*Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
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Обладая самыми тонкими щетинками в линейке чистящих насадок Sonicare (0,1 мм), S2 Sensitive обеспечивает одновременно бережный и эффективный уход за полостью рта.
Благодаря уникальной конструкции чистящей насадки с более чем 3000 ультратонких щетинок она обеспечивает невероятно бережную, но эффективную очистку, при которой удаляется в 10 раз больше налета в труднодоступных местах.**
По мере чистки зубов очень мягкие щетинки также аккуратно чистят линию десен, улучшая их здоровье всего за шесть недель.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.*
Благодаря усовершенствованной звуковой технологии Philips Sonicare вы всегда можете добиться максимальной эффективности чистки. Невероятно мягкие щетинки чистящей насадки S2 Sensitive эффективно удаляют налет и бережно ухаживают за вашими деснами, что было клинически доказано.
Чистящие насадки становятся менее эффективными через три месяца использования. Благодаря BrushSync вы будете точно знать, когда следует заменить чистящую насадку.
Эта сменная насадка идеально подходит к ручке Philips Sonicare (см. список ниже). Ее съемный дизайн делает процесс чистки и замены быстрым и простым.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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