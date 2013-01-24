Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

LED Inspection lamps

Компактный инспекционный фонарь Penlight

LPL18B1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
    -{discount-value}
  • Play Pause

    LED Inspection lamps Компактный инспекционный фонарь Penlight

    LPL18B1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Светодиод высокого качества сочетается с удобной компактной конструкцией. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Компактный инспекционный фонарь Penlight

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Светодиод высокого качества сочетается с удобной компактной конструкцией. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Светодиод высокого качества сочетается с удобной компактной конструкцией. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Компактный инспекционный фонарь Penlight

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Светодиод высокого качества сочетается с удобной компактной конструкцией. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все penlight

      Качественный свет для качественной работы

      Портативный фонарь

      • Высококачественные светодиоды (5 шт.)
      • 85 лм и точечный луч 20 лм
      • До 8 часов в автономном режиме
      • Работа от 3 элементов питания типа AAA
      Проверка на ударопрочность: свободное падение 12 раз с высоты 1,5 м

      Проверка на ударопрочность: свободное падение 12 раз с высоты 1,5 м

      Проверка на ударопрочность: свободное падение 12 раз с высоты 1,5 м.

      Качественный светодиодный свет: до 85 люмен

      Качественный светодиодный свет: до 85 люмен

      Наша компания является лидером на международном рынке автомобильного освещения, и мы обладаем многолетним опытом и ноу-хау в этой области. Светодиодные инспекционные фонари Philips оснащены качественными светодиодами, отличаются превосходными техническими характеристиками и не искажают цвета. С ними ваша работа станет проще.

      Направленный свет: 20 лм

      Направленный луч света позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали. Благодаря ультратонкому корпусу фонарь можно установить в самых узких местах для оптимального освещения с помощью мощных светодиодов.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        20
        Длина
        29,8  см
        Ширина
        18,6  см
        Высота
        26  см
        Вес брутто
        1,9  кг
        GTIN
        1 87 27900 38821 0

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL18B1
        Код для заказа
        38821340

      • Электрические характеристики

        Время работы от аккумулятора
        До 8 часов
        Тип элемента питания
        3 x AAA
        Источник питания
        Элемент питания
        напряжение
        4,5  В
        мощность в ваттах
        1,6  Вт

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 6000  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Световая отдача
        85  лм
        Световой поток (точечный луч)
        20  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1515  г
        Высота
        26  см
        Длина
        29,5  см
        Ширина
        18,6  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900388213
        EAN3
        8727900388220

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        3,3  см
        Длина
        17,2  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        20
        Вес (с элементами питания)
        80  г
        Ширина
        1,8  см
        Вес (без элементов питания)
        47  г
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Крючок
        Стандартное крепление
        Магнит
        нет
        Количество светодиодов
        6
        Использовать при температуре
        от 0 до 40  °C
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        Фонарь Penlight

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты