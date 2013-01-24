Естественные цвета благодаря высокому значению индекса цветопередачи — 92

Чем выше индекс цветопередачи (CRI), тем проще определить правильный цвет. Свет фонарей с низким индексом CRI может искажать цвета. Источники света, индекс CRI которых достигает значения 90 или выше, лучше всего подходят для выполнения работ, где требуется точная цветопередача. Фонарь Philips MatchLine PJH20 оснащен 48 светодиодами Lumiled Luxeon и излучает свет с индексом 92. Такой мощный источник света гарантирует точную и естественную передачу цветов, поэтому вы сможете легко и быстро подбирать нужный цвет без использования спектрометра и качественно и безошибочно выполнять свою работу.