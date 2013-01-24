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MDLS CRI: 3 светодиодных модуля, проверка цвета

LPL403MODX1
  • Точная передача цвета. Создано для профессионалов. Точная передача цвета. Создано для профессионалов. Точная передача цвета. Создано для профессионалов.
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    MatchLine MDLS CRI: 3 светодиодных модуля, проверка цвета

    LPL403MODX1

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    MatchLine MDLS CRI: 3 светодиодных модуля, проверка цвета

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    MatchLine MDLS CRI: 3 светодиодных модуля, проверка цвета

    Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips MatchLine MDLS CRI — это универсальное решение для быстрой проверки цветовой гаммы, а также более масштабных покрасочных работ. Яркий белый свет, поступающий с трех отдельных модулей, обеспечивает видимость на 360° для точной передачи цвета и непревзойденных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Точная передача цвета. Создано для профессионалов.

      LED-фонарь для малярных мастерских, 3 модуля многонаправленного освещения

      • Имитация естественного дневного света
      • Освещение на 360°, 1500/750 лм
      • Надежный аккумулятор
      • Высокая устойчивость (IK07/IP54)

      Сочетайте цвета, словно вы работаете при дневном свете

      Благодаря новейшим светодиодным технологиям Lumiled и Luxeon SMD фонарь Philips MatchLine MDLS CRI излучает мощный белый свет, имеет высокий индекс цветопередачи и цветовую температуру 6000 К, как у естественного дневного света. Таким образом, фонарь MatchLine MDLS обеспечивает комфортные условия работы: выполняйте покраску, полировку, очистку или локальную обработку участков при оптимальном освещении, как при дневном свете в ясный солнечный день. Фонарь не только обеспечивает высокую видимость — мягкий, белый, комфортный свет снижает нагрузку на глаза во время работы.

      Естественные цвета благодаря высокому значению индекса цветопередачи — 92

      Чем выше индекс цветопередачи (CRI), тем проще определить правильный цвет. Свет фонарей с низким индексом CRI может искажать цвета. Источники света, индекс CRI которых достигает значения 90 или выше, лучше всего подходят для выполнения работ, где требуется точная цветопередача. Фонарь Philips MatchLine MDLS оснащен светодиодами Lumiled Luxeon и излучает свет с индексом 92. Такой мощный источник света гарантирует точную и естественную передачу цветов, поэтому вы сможете быстро подбирать нужный цвет без использования спектрометра и качественно и безошибочно выполнять свою работу.

      Равномерное распределение света на 360° для устранения теней

      Качество покрасочных работ напрямую зависит от освещения, поэтому образование тени в процессе работы недопустимо. Philips MatchLine MDLS оснащен тремя отдельными модулями, что позволяет создать равномерное освещение на 360° без темных участков. Благодаря держателям модуля, которые вращаются на 300°, свет фонаря MDLS можно отрегулировать в любом направлении.

      Высококачественный светодиод и два режима освещения: 1500/750 лм

      Для каждого модуля Philips MatchLine MDLS можно выбрать один из двух режимов освещения. Более мощный форсированный режим обеспечивает световой поток 500 люмен и идеально подходит для проверки качества покраски мелких деталей. Для повседневных работ и экономии заряда аккумулятора выберите стандартный режим со световым потоком 250 люмен. Для еще более яркого освещения просто объедините все три модуля и создайте световой поток 1500 люмен.

      Матовый фильтр уменьшает образование бликов и снижает нагрузку на глаза

      Глаза сильно напрягаются и быстро устают, когда вам в течение долгого времени приходится смотреть на отражающую поверхность при ярком освещении. Фонарь Philips MatchLine MDLS оснащен матовым фильтром, который защищает зрение за счет уменьшения образования бликов и отражений, похожих на зеркальные. Таким образом, вы сможете работать в комфортных условиях намного дольше.

      Отрегулируйте направление света и освободите руки для эффективной работы

      Благодаря держателю модулей, который поворачивается на 300°, Philips MatchLine MDLS позволяет регулировать направление света. Каждый модуль оснащен прочным встроенным фиксирующимся крюком и магнитом, поэтому модуль можно подвесить или закрепить в любом месте. Таким образом вы получите оптимальное освещение и освободите руки для эффективной работы.

      Усовершенствованный аккумулятор: в 5 раз больше циклов зарядки

      При покупке инструмента с аккумулятором необходима уверенность в том, что он прослужит вам долгое время. Philips MatchLine MDLS оснащен усовершенствованным аккумулятором, срок службы которого выше в 5 раз — 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300. Это соответствует примерно пяти годам непрерывного использования и значительно снижает затраты на замену изделия. Вам не придется беспокоиться о том, что аккумулятор может разрядиться в процессе работы: полная зарядка в течение менее трех часов обеспечивает более шести часов автономной работы в стандартном режиме. Вам гарантировано качественное освещение практически на весь рабочий день.

      Надежный корпус является ударопрочным и защищен от воздействия воды и пыли по стандартам IK07 и IP54

      Прочный корпус фонаря MatchLine MDLS соответствует международному стандарту IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент. Фонарь MDLS имеет ультразвуковую запайку и различные уплотнения, что гарантирует защиту от воздействия воды и пыли по международному стандарту IP54.

      Высокая устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей краски

      Несмотря на качественный дизайн и превосходную отделку, герметичный корпус фонаря Philips MatchLine MDLS защищен от воздействия химических реагентов и растворителей. Прибор прекрасно подходит для использования даже в самых сложных условиях в малярных мастерских.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL403MODX1
        Код для заказа
        39627066

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1800  мА-ч
        Время зарядки батареи
        1 лампа — 1 ч / 3 лампы — 2  часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип вилки питания
        постоянный ток
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        мощность в ваттах
        5  Вт
        напряжение
        3,2  В
        Время работы от аккумулятора
        1 ч/2,5 ч

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        60°  градусов
        Угол луча (точечный луч)
        n/a (не применимо)  градусов
        Срок службы светодиода
        До 50 000  часов
        Световая отдача
        1500  лм
        Световой поток (режим Eco)
        750  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        2158  г
        Высота
        14,7  см
        Длина
        34,0  см
        Ширина
        16,2  см

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900396287

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        34,0  см
        Длина
        16,2  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        1
        Вес (с кабелем)
        1920  г
        Вес (без кабеля)
        1797 г без адаптера; 1 лампа — 223  г
        Ширина
        14,7  см

      • Описание продукта

        Крючок
        Да
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Пластик и резина/ткань
        Количество светодиодов
        7
        Использовать при температуре
        лампа: от -20° до 60  °C
        Ориентационное освещение
        Да
        Устойчивость к воздействию:
        • растворители
        • Химические вещества
        Технология
        Светодиодная
        Оголовье
        n/a (не применимо)

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