Усовершенствованный аккумулятор: в 5 раз больше циклов зарядки

При покупке инструмента с аккумулятором необходима уверенность в том, что он прослужит вам долгое время. Philips MatchLine MDLS оснащен усовершенствованным аккумулятором, срок службы которого выше в 5 раз — 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300. Это соответствует примерно пяти годам непрерывного использования и значительно снижает затраты на замену изделия. Вам не придется беспокоиться о том, что аккумулятор может разрядиться в процессе работы: полная зарядка в течение менее трех часов обеспечивает более шести часов автономной работы в стандартном режиме. Вам гарантировано качественное освещение практически на весь рабочий день.