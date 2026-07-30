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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
До 100 % больше яркости*
Холодный белый свет, 6000 К
Долговечные светодиодные лампы
HL [~HB3/HB4], для бездорожья
Светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 LED придадут вашему автомобилю элегантный современный вид. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не будете ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3021 LED — это эффективность и стиль.
Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3021 имеют прочную конструкцию с высокоэффективным радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.
Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3021 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь**** и смотрите список совместимости здесь*****.
Отзывы
По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп
Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Лампы недоступны для применения на дорогах общего пользования
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Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check
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