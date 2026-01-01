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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Холодне біле світло 6000 К
Світлодіодні лампи, які працюють довше
Компактна універсальна конструкція
HL [~HB3/HB4], пересічна місцевість
Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3021. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3021 забезпечують ефективність і стиль.
Правий світлодіодний індикатор – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3021 мають надійний дизайн із високоефективним радіатором, що відводить тепло від критичних компонентів світла. Вони пропонують до 2000 годин використання, що може бути в чотири рази довше, ніж наявні галогенові лампи**.
Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3021 LED пропонують вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут*** та див. орієнтовний список сумісності тут***.
Відгуки
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством, адже це ваша відповідальність. Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.
Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport
Доступно на сайті philips.com/LEDcompatibility-check.
Відвідайте сайт philips.com/LED-bulbs