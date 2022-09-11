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    Accessories for LED upgrade

    Кольцо-адаптер типа RAE

    LUM11015RAEX2
    • Точная посадка и удобная установка Точная посадка и удобная установка Точная посадка и удобная установка
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      Accessories for LED upgrade Кольцо-адаптер типа RAE

      LUM11015RAEX2

      Точная посадка и удобная установка

      Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

      Accessories for LED upgrade Кольцо-адаптер типа RAE

      Точная посадка и удобная установка

      Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

      Точная посадка и удобная установка

      Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

      Accessories for LED upgrade Кольцо-адаптер типа RAE

      Точная посадка и удобная установка

      Обеспечьте правильную установку Philips LED HL [˜H7]* с кольцевыми адаптерами Philips, которые обеспечивают совместимость с разными моделями автомобилей. Найдите кольцевой адаптер нужного типа в нашем списке совместимости** и наслаждайтесь эффективным освещением. Узнать обо всех преимуществах

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        Accessories for LED upgrade

        Accessories for LED upgrade

        Кольцо-адаптер типа RAE

        - {discount-value}

        Итого:

        Точная посадка и удобная установка

        Удобная установка HL [˜H7]

        • Тип RAE
        • Для LED-HL [~H7]*
        • Надежность и качество Philips

        Прочный материал для долговечности продукта

        Соединительные кольца Philips LED изготовлены из долговечного металла, что повышает их защиту от нагрева и механических воздействий. Они тестируются в экстремальных условиях, чтобы вы могли оценить их долговечность и эффективность.

        Найдите подходящее кольцо-адаптер для светодиодных ламп

        Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips HL [~H7] совместимы с широким рядом автомобилей. Чтобы узнать, необходимы ли вам кольца-адаптеры для установки светодиодных ламп, обратитесь к нашему списку совместимости Philips**. Регулярно проверяйте сведения для вашего автомобиля в этом списке, так как он постоянно обновляется.

        Простота установки

        Для надежной фиксации светодиодных ламп при установке в фары вам могут потребоваться кольца-адаптеры, совместимые с моделью вашего автомобиля. Кольца-адаптеры Philips LED просты в установке и совместимы с широким рядом транспортных средств. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips***.

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Простота установки
          Характеристики изделия
          Кольцо-адаптер для LED-HL [˜H7]*

        • Описание продукта

          Применение
          Ближний свет
          Обозначение
          Кольца-адаптеры H7 11015 RAE X2
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Кольца-адаптеры для светодиодных ламп
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          Тип RAE
          Совместимость
          Philips Ultinon Pro3021 LED [˜H7] и Philips Ultinon Pro3022 LED [˜H7]

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11015RAEX2
          Код для заказа
          2050531

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          x 2
          EAN1
          8719018020505
          EAN3
          8719018020512

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          9.7  см
          Ширина
          6,3  см
          Высота
          9.7  см
          Количество упаковок
          2
          MOQ (для профессионалов)
          6

        • Информация об упаковке

          Длина
          29,8  см
          Ширина
          12,8  см
          Высота
          10,3  см

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            • Совместимо с Philips Ultinon Pro3021 LED [~H7] и Philips Ultinon Pro3022 LED [~H7]
            • * Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check
            • ** Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации

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