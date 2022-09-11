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Точна фіксація та легке встановлення
Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна фіксація та легке встановлення
Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги
Точна фіксація та легке встановлення
Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна фіксація та легке встановлення
Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги
Кільцевий адаптер типу RAE
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Кільцеві адаптери для світлодіодів Philips виготовляються з міцного металу і можуть витримувати фізичний і тепловий стрес. Вони пройшли випробування в найжорсткіших умовах, щоб можна було насолоджуватися тривалою ефективністю ламп.
Світлодіодні лампи Philips HL [~H7] LED сумісні з широким модельним рядом транспортних засобів. Щоб дізнатися, чи потрібні додаткові кільцеві адаптери для оновлення до світлодіодних ламп, перегляньте наш список сумісності Philips**. Цей список постійно оновлюється, тому регулярно перевіряйте, чи містяться в цьому списку дані про ваш транспортний засіб.
Під час оновлення освітлення на світлодіодне можуть знадобитися кільцеві адаптери, сумісні з моделлю автомобіля, щоб безпечно встановити світлодіодні лампи у передні фари. Кільцеві адаптери для світлодіодних ламп Philips легко встановлювати і вони сумісні з широким модельним рядом автомобілів. Знайдіть посібник користувача на сторінці підтримки Philips***.
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Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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