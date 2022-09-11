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    Accessories for LED upgrade

    Кільцевий адаптер типу RAE

    LUM11015RAEX2
    • Точна фіксація та легке встановлення Точна фіксація та легке встановлення Точна фіксація та легке встановлення
      -{discount-value}

      Accessories for LED upgrade Кільцевий адаптер типу RAE

      LUM11015RAEX2

      Точна фіксація та легке встановлення

      Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги

      Accessories for LED upgrade Кільцевий адаптер типу RAE

      Точна фіксація та легке встановлення

      Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги

      Точна фіксація та легке встановлення

      Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги

      Accessories for LED upgrade Кільцевий адаптер типу RAE

      Точна фіксація та легке встановлення

      Забезпечте безпроблемне встановлення Philips LED HL [˜H7]* за допомогою кільцевого адаптера Philips, які підходять великій кількості моделей автомобілів. Знайдіть відповідний тип кільцевого адаптера для своєї моделі автомобіля у нашому списку сумісності** і насолоджуйтеся чудовим ефективним освітленням. Переглянути усі переваги

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        Accessories for LED upgrade

        Accessories for LED upgrade

        Кільцевий адаптер типу RAE

        - {discount-value}

        Усього:

        Точна фіксація та легке встановлення

        Безпроблемне встановлення HL [˜H7]

        • Тип RAE
        • Для LED-HL [~H7]*
        • Надійна якість Philips

        Міцний метал для тривалої ефективності

        Кільцеві адаптери для світлодіодів Philips виготовляються з міцного металу і можуть витримувати фізичний і тепловий стрес. Вони пройшли випробування в найжорсткіших умовах, щоб можна було насолоджуватися тривалою ефективністю ламп.

        Знайдіть правильний кільцевий адаптер для світлодіодної фари

        Світлодіодні лампи Philips HL [~H7] LED сумісні з широким модельним рядом транспортних засобів. Щоб дізнатися, чи потрібні додаткові кільцеві адаптери для оновлення до світлодіодних ламп, перегляньте наш список сумісності Philips**. Цей список постійно оновлюється, тому регулярно перевіряйте, чи містяться в цьому списку дані про ваш транспортний засіб.

        Простота встановлення

        Під час оновлення освітлення на світлодіодне можуть знадобитися кільцеві адаптери, сумісні з моделлю автомобіля, щоб безпечно встановити світлодіодні лампи у передні фари. Кільцеві адаптери для світлодіодних ламп Philips легко встановлювати і вони сумісні з широким модельним рядом автомобілів. Знайдіть посібник користувача на сторінці підтримки Philips***.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Простота встановлення
          Особливість виробу
          Кільцевий адаптер для LED-HL [˜H7]*

        • Опис виробу

          Застосування
          Фари ближнього світла
          Позначення
          Кільцеві адаптери H7 11015 RAE X2
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          Кільцеві адаптери для світлодіодів
          Технологія
          LED
          Тип
          Тип RAE
          Сумісність із
          Philips Ultinon Pro3021 LED [˜H7] та Philips Ultinon Pro3022 LED [˜H7]

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11015RAEX2
          Код замовлення
          2050531

        • Дані упаковки

          Тип упаковки
          x2
          EAN1
          8719018020505
          EAN3
          8719018020512

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.7  см
          Ширина
          6,3  см
          Висота
          9.7  см
          Кількість в упаковці
          2
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          6

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          29,8  см
          Ширина
          12,8  см
          Висота
          10,3  см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • * Доступно на сайті Philips.com/LEDcompatibility-check
            • ** Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport
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