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Больше не доступен

Микросистема кубической формы с DVD

MCD1065/51

Микротеатр в кубе

Смотрите фильмы и слушайте музыку в отличном качестве у себя дома. Микросистема MCD1065 кубической формы с DVD от Philips воспроизводит DVD, VCD, CD и многие другие форматы, а также оснащена встроенным прямым портом USB для просмотра фотографий и подключения аудиоплееров. Дизайн и компактность системы позволяют разместить ее практически в любом месте и интерьере.

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благодаря прямому воспроизведению с USB

Микротеатр в кубе

  • DVD

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 24 Вт макс.

USB Direct для фото и музыки в формате MP3/WMA

USB Direct для фото и музыки в формате MP3/WMA

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Технические характеристики

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