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Больше не доступен
MCD1065/51
Микротеатр в кубе
Смотрите фильмы и слушайте музыку в отличном качестве у себя дома. Микросистема MCD1065 кубической формы с DVD от Philips воспроизводит DVD, VCD, CD и многие другие форматы, а также оснащена встроенным прямым портом USB для просмотра фотографий и подключения аудиоплееров. Дизайн и компактность системы позволяют разместить ее практически в любом месте и интерьере.
DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
24 Вт макс.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
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