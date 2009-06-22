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    Компонентная микросистема DVD

    MCD122/12
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      Компонентная микросистема DVD

      MCD122/12
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Звучание Philips сравнимо с окружающим звуком в кинотеатре. Система с выходной мощностью RMS 40 Вт позволяет почувствовать все нюансы звука. Прямой порт USB для удобного воспроизведения музыки и просмотра фотоснимков.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 1,449.00грн

      Компонентная микросистема DVD

      Одержимые звуком

      Звучание Philips сравнимо с окружающим звуком в кинотеатре. Система с выходной мощностью RMS 40 Вт позволяет почувствовать все нюансы звука. Прямой порт USB для удобного воспроизведения музыки и просмотра фотоснимков.

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        Компонентная микросистема DVD

        Компонентная микросистема DVD

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        Одержимые звуком

        Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Общая вых. мощность 40 Вт RMS

        Общая вых. мощность 40 Вт RMS

        Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 40 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

        Функции таймера включения и отключения

        Функции таймера включения и отключения

        Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

        • Звук

          Выходная мощность
          • 40 Вт
          • 2 x 20 Вт RMS
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          • Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Динамики
          4" НЧ-динамик
          Типы АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Аудио-/видеовыход
          • 2xRCA (Аудио)
          • выход компонентного видеосигнала
          • выход композитного видеосигнала (CVBS)
          • выход коаксиального цифрового аудиосигнала
          • Наушники (3,5 мм)
          • Выход SCART
          Вход Aux
          2xRCA (Аудио)

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Прочее
          Поддержка меток ID3
          Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
          • быстро назад/быстро вперед
          • воспроизведение/пауза
          • предыдущая/следующая
          • запрограммированное воспроизведение
          • повтор
          • вперемешку
          • стоп

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20
          RDS
          • установка часов RDS
          • название станции
          • тип программы
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • звуковой радиосигнал
          • Сигнал USB
          Часы
          • на основном дисплее
          • таймер отключения
          Тип загрузчика
          лоток
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Количество дисков
          1

        • Питание

          Источник питания
          220—240  В
          Источник питания
          50  Гц

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          с 38 кнопками и литиевой батареей
          Прочее
          • Антенна FM
          • Краткое руководство пользователя
          • Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          • кабель композитного видеосигнала (Y)
          • шнур питания
          Гарантия
          Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

        • Размеры

          Вес брутто
          6  кг
          Глубина основной АС
          160  миллиметра
          Ширина основной АС
          140  миллиметра
          Глубина основного устройства
          240  миллиметра
          Высота основного устройства
          90  миллиметра
          Ширина основного устройства
          220  миллиметра
          Высота упаковки
          310  миллиметра
          Ширина упаковки
          395  миллиметра
          Глубина упаковки
          280  миллиметра
          Высота основной АС
          220  миллиметра

        • Воспроизведение цифровых фотографий

          Поддерживаемые медианосители
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • компакт-диск с изображениями
          Формат сжатия изображений
          JPEG

        • Зеленый

          Режим ожидания Eco Power
          1  Вт

        • Воспроизведение видео

          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • угол
          • Увеличить
          • замедленное движение
          • ограничение на просмотр
          • PBC
          • меню диска
          • перемотка назад
          • перемотка вперед
          • Экранное меню
          • возобновить воспроизведение с места остановки
          Поддерживаемые медианосители
          • DivX
          • DVD-Video
          • компакт-диск с изображениями
          • видео: CD/SVCD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • DVD
          • DVD+RW
          Код региона DVD
          2
          Улучшенные характеристики видео
          прогрессивная развертка

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