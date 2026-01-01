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Микротеатр DVD

MCD177/58

Превратите любую комнату в кинотеатр

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема 2-в-1 с воспроизведением DVD, WMA-CD, MP3-CD и прямым USB ! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

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плюс прямое воспроизведение с USB

Превратите любую комнату в кинотеатр

  • Воспроизведение DivX

  • компонентный дизайн

Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Технические характеристики

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