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Больше не доступен

Микротеатр DVD

MCD179/12

Превратите любую комнату в кинотеатр

Микротеатр DVD MCD179 - это все, что необходимо для кинематографических впечатлений у себя дома. Благодаря АС 2.1, Dolby Digital для погружения в звучание и прогрессивной развертке для оптимизации изображения у вас дома настоящий кинотеатр!

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с АС 2.1

Превратите любую комнату в кинотеатр

  • 2,1

  • Воспроизведение DivX

  • компонентный дизайн

Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Технические характеристики

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