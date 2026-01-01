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Больше не доступен
MCD179/58
Превратите любую комнату в кинотеатр
Микротеатр DVD MCD179 - это все, что необходимо для кинематографических впечатлений у себя дома. Благодаря АС 2.1, Dolby Digital для погружения в звучание и прогрессивной развертке для оптимизации изображения у вас дома настоящий кинотеатр!
2,1
Воспроизведение DivX
компонентный дизайн
Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
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