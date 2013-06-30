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      Музыкальная микросистема с DVD

      MCD5110/12

      Расслабьтесь под отличную музыку или фильм

      Вы по достоинству оцените качество воспроизведения дисков DVD, MP3-CD и фильмов DivX на этой микросистеме с DVD от Philips. Мощные АС с фазоинверторами и функция повышения качества видео до 1080p через HDMI подарят новые впечатления от просмотра.

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      Музыкальная микросистема с DVD

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      Музыкальная микросистема с DVD

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      Расслабьтесь под отличную музыку или фильм

      Одержимые звуком

      • DVD, HDMI ARC
      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • Караоке
      • 100 Вт макс.
      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

      Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

      Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

      Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

      Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

      Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

      Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

      Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

      Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

      Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

      HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

      HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

      Глубокие и мощные басы благодаря АС Bass Reflex

      Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

      • Звук

        Улучшение звука
        Цифровое управление звуком
        Звуковая система
        Dolby Digital
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        100 Вт

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Майларовые ВЧ-излучатели
        Основная АС
        Двухполосная
        Излучатели АС
        НЧ-динамик 4,5"

      • Подключения

        Аудиоподключения
        Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
        HDMI 1
        HDMI (канал возврата аудиосигнала)
        Микрофон
        Разъем для микрофона
        Разъемы на задней панели
        Вход AUX
        USB
        Порт USB
        Видеовыход — аналоговый
        Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
        Выход сабвуфера
        1

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • Тип программы
        • Название станции

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Таймер отключения
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        Часы
        На главном дисплее
        Индикация
        Режим приглушения

      • Мощность

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        Пульт ДУ
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Многоязычное

      • Размеры

        Вес нетто
        5,8  кг
        Глубина основной АС
        206  миллиметра
        Ширина основной АС
        160  миллиметра
        Глубина основного устройства
        243  миллиметра
        Высота основного устройства
        120  миллиметра
        Ширина основного устройства
        200  миллиметра
        Высота упаковки
        465  миллиметра
        Ширина упаковки
        396  миллиметра
        Глубина упаковки
        265  миллиметра
        Высота основной АС
        243  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Повторить / одна / все / программа
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Поддерживаемые медианосители
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Стоп

      • Воспроизведение фотоснимков

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • Компакт-диск с изображениями
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        Улучшение изображения
        Демонстрация слайдов с воспр. MP3

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DivX
        • DVD-Video
        • Компакт-диск с изображениями
        • Video CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • PBC
        • Замедленное движение
        • Увеличить
        • Ограничение на просмотр
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        Улучшение видеоизображения
        Повышение качества видео
        Регион DVD-дисков
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      Badge-D2C

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