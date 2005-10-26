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    Микротеатр DVD

    MCD708/12
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    • Яркое изображение, превосходный звук Яркое изображение, превосходный звук Яркое изображение, превосходный звук
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      Микротеатр DVD

      MCD708/12
      Общая оценка / 5

      Яркое изображение, превосходный звук

      Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Вместе с воспроизведением DVD вы теперь можете побаловать себя прекрасным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микротеатр DVD

      Яркое изображение, превосходный звук

      Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Вместе с воспроизведением DVD вы теперь можете побаловать себя прекрасным звучанием.

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        Микротеатр DVD

        Микротеатр DVD

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        Яркое изображение, превосходный звук

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

        Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

        Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

        12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

        Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

        Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

        Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

        Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

        Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

        High-end дизайн компонентов и подставки

        High-end дизайн компонентов и подставки

        Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

        Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

        Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

        Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

        Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

        Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

        Корпус АС из настоящего розового дерева обеспечивает отличное звучание

        Корпус акустической системы изготовлен из настоящего розового дерева. Его прочность и плотность придают отличные акустические характеристики звучанию. При изготовлении ряд операций производится вручную, что позволяет гарантировать высочайшее качество отделки.

        Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

        Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

        • Звук

          Выходная мощность
          Мощность RMS 2x50 Вт, муз. мощ. 2x100 Вт
          Улучшение звука
          • Цифровой усилитель класса "D"
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          • Тонкомпенсация
          Звуковая система
          Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Двухполосная
          • Акустическая система Bass Reflex
          • 5" НЧ-динамик
          • Ленточный динамик ВЧ
          • Позолоченные разъемы АС
          • Съемные решетки АС
          • Корпус из натурального палисандра

        • Подключения

          Вход Aux
          2x(Л/П)/ RCA
          Другие подключения
          • Предв. выход для активного сабвуфера
          • Цифровой коаксиальный аудиовыход
          • Цифровой оптический выход
          • Антенна FM
          • Линейный выход
          • Антенна MW
          Видеовыход — аналоговый
          • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
          • S-Video (типа Hosiden)
          • Разъем SCART

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • FM стерео
          • СВ
          Сохранение радиостанций
          40

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Таймер отключения
          Тип дисплея
          Дисплей VFD
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Немецкий
          • Голландский
          • Шведский
          • Португальский
          • Итальянский
          Часы
          На главном дисплее
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт
          Индикация
          Режим приглушения

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Кабель композитного видеосигнала (Y)
          • Кабель управления
          • Антенна FM/MW диапазонов
          Пульт ДУ
          49-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA

        • Размеры

          Глубина упаковки
          375  миллиметра
          Ширина устройства
          240  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          15  кг
          Высота упаковки
          330  миллиметра
          Высота устройства
          160  миллиметра
          Ширина упаковки
          525  миллиметра
          Глубина устройства
          230  миллиметра
          Глубина основной АС
          225  миллиметра
          Ширина основной АС
          160  миллиметра
          Высота основной АС
          275  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Программирование 20 дорожек
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Лоток

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DivX
          • DVD+RW
          • DVD-Video
          • Компакт-диск с изображениями
          • Video CD/SVCD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • PBC
          • Замедленное движение
          • Увеличить
          • Ограничение на просмотр
          • Компрессия динамического диапазона
          Улучшение видеоизображения
          Прогрессивная развертка
          Регион DVD-дисков
          2

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Кабель управления
        • Антенна FM/MW диапазонов

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