Другие продукты в комплекте
- Кабель композитного видеосигнала (Y)
- Кабель управления
- Антенна FM/MW диапазонов
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Яркое изображение, превосходный звук
Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Вместе с воспроизведением DVD вы теперь можете побаловать себя прекрасным звучанием.
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Яркое изображение, превосходный звук
Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Вместе с воспроизведением DVD вы теперь можете побаловать себя прекрасным звучанием.
Микротеатр DVD
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Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.
12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.
Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.
Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.
Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.
Корпус акустической системы изготовлен из настоящего розового дерева. Его прочность и плотность придают отличные акустические характеристики звучанию. При изготовлении ряд операций производится вручную, что позволяет гарантировать высочайшее качество отделки.
Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
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