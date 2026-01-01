HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.