КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Основное изображение

Больше не доступен

Компонентная микросистема DVD

MCD785/51

Отдохните — включите хороший фильм или музыку

Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Акустические системы, отделанные деревом, обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме слушать музыку и смотреть видео.

Посмотреть все преимущества

Одержимые звуком

Отдохните — включите хороший фильм или музыку

  • DivX Ultra

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.

HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения