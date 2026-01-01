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MCD785/51
Отдохните — включите хороший фильм или музыку
Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Акустические системы, отделанные деревом, обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме слушать музыку и смотреть видео.
DivX Ultra
12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.
Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.
HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.
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