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Больше не доступен
MCM103B/12
Одержимые звуком
Наслаждайтесь любимой музыкой с компакт-дисков и портативных носителей так, как вам удобно. Музыкальная микросистема-кубик Philips проигрывает компакт-диски и оснащена функцией USB Direct для воспроизведения музыки с портативных носителей. Ее компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни.
Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
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