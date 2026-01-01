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Больше не доступен

Акустическая микросистема-кубик

MCM103B/12

Одержимые звуком

Наслаждайтесь любимой музыкой с компакт-дисков и портативных носителей так, как вам удобно. Музыкальная микросистема-кубик Philips проигрывает компакт-диски и оснащена функцией USB Direct для воспроизведения музыки с портативных носителей. Ее компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Технические характеристики

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