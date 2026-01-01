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Больше не доступен
MCM1055B/51
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Наслаждайтесь любимой музыкой с компакт-дисков и портативных носителей так, как вам удобно. Музыкальная микросистема-кубик Philips проигрывает компакт-диски и оснащена функцией USB Direct для воспроизведения музыки с портативных носителей. Ее компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни.
CD, MP3-CD, USB, FM
24 Вт макс.
24 Вт макс.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
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