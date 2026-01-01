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Больше не доступен

Классическая акустическая микросистема

MCM1120/12

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической акустической микросистемой Philips MCM1120/12. Система оснащена прямым портом USB и динамическим усилением НЧ и обеспечивает насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3-CD.

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благодаря этой компактной акустической системе

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Аудиокассета

  • 10 Вт

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Кассетная дека с автостопом

Компактный дизайн

Технические характеристики

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