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Больше не доступен
MCM1120/12
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической акустической микросистемой Philips MCM1120/12. Система оснащена прямым портом USB и динамическим усилением НЧ и обеспечивает насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3-CD.
CD, MP3-CD, USB, FM
Аудиокассета
10 Вт
Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
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