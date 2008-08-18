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    Микросистема Hi-Fi

    MCM138D/12
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      Микросистема Hi-Fi

      MCM138D/12
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Установите в док-станцию плеер iPod. Включите музыку, нажав одну кнопку. Великолепный звук и современный дизайн. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера так, как хочется! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микросистема Hi-Fi

      Одержимые звуком

      Установите в док-станцию плеер iPod. Включите музыку, нажав одну кнопку. Великолепный звук и современный дизайн. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера так, как хочется! Узнать обо всех преимуществах

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        Микросистема Hi-Fi

        Микросистема Hi-Fi

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        Одержимые звуком

        Расслабляйтесь под прекрасную музыку

        • Сделано для iPod
        • Воспроизведение MP3/WMA-CD
        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Функции таймера включения и отключения

        Функции таймера включения и отключения

        Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Общая выходная мощность 4 Вт RMS

        Общая выходная мощность 4 Вт RMS

        Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 2 Вт RMS
          Улучшение звука
          • Динамическое усиление басов
          • цифровое управление звуком
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Акустические системы

          Динамики АС
          3,5" НЧ-динамик
          Типы АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Режимы воспроизведения дисков
          повтор/в произвольном порядке/программа
          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • перемотка вперед/назад
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM стерео
          • СВ
          Антенна
          Антенна СВ

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)
          Прочее
          Соединение через док-станцию

        • Функции управления

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с жесткого диска
          • звуковой радиосигнал
          Часы
          • на основном дисплее
          • таймер отключения
          Тип загрузчика
          сверху
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Цвет подсветки
          белый
          Зарядное устройство
          iPod

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          20-кнопочный с литиевой батареей
          руководство пользователя
          Многоязычное
          Прочее
          • Зарядное устройство и адаптеры для iPod
          • Рамочная антенна MW

        • Размеры

          Вес брутто
          5,01  кг
          Ширина основной АС
          150  мм
          Высота основной АС
          153  мм
          Глубина основной АС
          204  мм
          Глубина основного устройства
          244  мм
          Ширина упаковки
          302  мм
          Высота основного устройства
          153  мм
          Высота упаковки
          531  мм
          Ширина основного устройства
          150  мм
          Глубина упаковки
          202  мм

        • Питание

          Источник питания
          50  Гц
          Источник питания
          220—240  В

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