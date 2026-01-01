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Больше не доступен

Микросистема Hi-Fi

MCM149/12

Для микросистемы "все-в-одном"

Оцените фантастическое звучание этой компактной и стильной микросистемы MCM149. Наслаждайтесь любимыми мелодиями на MP3-CD с насыщенным звуком благодаря динамическому усилению НЧ.

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Для микросистемы "все-в-одном"

  • Воспроизведение MP3/WMA-CD

  • Компактный дизайн

Общая выходная мощность 4 Вт RMS

Общая выходная мощность 4 Вт RMS

Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Технические характеристики

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