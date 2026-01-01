КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта

Больше не доступен

Микросистема Hi-Fi

MCM204/12

Новая классика

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Микросистема Philips MCM204 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

Посмотреть все преимущества

с прямым подключением USB

Новая классика

  • Воспроизведение MP3/WMA-CD

  • Прямой порт USB

Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Кассетная дека с автостопом

Кассетная дека с автостопом

0

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице