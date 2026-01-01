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Больше не доступен
MCM204/12
Новая классика
Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Микросистема Philips MCM204 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.
Воспроизведение MP3/WMA-CD
Прямой порт USB
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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