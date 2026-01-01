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Больше не доступен
MCM2150/12
Мощный и яркий звук
Слушайте любимую музыку на портативном проигрывателе с прямым портом USB и аудиовходом. Акустическая микросистема Philips также поддерживает форматы MP3-CD и CD-R/RW и оснащена АС Bass Reflex для мощного и насыщенного звучания низких частот.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 Вт макс.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
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