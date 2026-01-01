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Больше не доступен
MCM3050/12
Звук, заполняющий ваш дом
Слушайте музыку с разных источников благодаря интерфейсам USB Direct и MP3 Link — от дисков MP3 и радио до портативных устройств. Эта музыкальная микросистема от Philips также оснащена технологией wOOx для глубоких басов. Кроме того, в комплект системы входит стильный кронштейн для крепления на стену.
40 Вт
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
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