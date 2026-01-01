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Больше не доступен

Классическая микросистема Hi-Fi

MCM761/12

Одержимые звуком

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря классической микросистеме Hi-Fi от Philips. Копируйте музыку, одновременно конвертируя ее в формат MP3 с помощью прямого порта USB. Компьютер вам не потребуется. Элегантный дизайн АС с деревянной отделкой в классическом стиле, который никогда не выйдет из моды.

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Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Одержимые звуком

  • Ленточный динамик ВЧ

  • 150 Вт

Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Технические характеристики

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