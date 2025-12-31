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MCM906/12
Одержимые звуком
Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.
Ламповый усилитель Hi-Fi
Шелковый куполообразный динамик ВЧ
150 Вт
Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.
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