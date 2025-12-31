КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Основное изображение

Больше не доступен

Heritage AudioКомпонентная система Hi-Fi

MCM906/12

Одержимые звуком

Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.

Посмотреть все преимущества

Наслаждайтесь теплым звуком Hi-Fi

Одержимые звуком

  • Ламповый усилитель Hi-Fi

  • Шелковый куполообразный динамик ВЧ

  • 150 Вт

Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице