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Оригинальное радио
Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оригинальное радио
Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальное радио
Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оригинальное радио
Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальное радио
Итого:
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.
Две портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.
Тюнер/прием/передача
Подключения
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Питание
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