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Оригинальное радио

OR7000/12
Общая оценка / 5
  • Оригинальное радио Оригинальное радио Оригинальное радио
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    Оригинальное радио

    OR7000/12
    Общая оценка / 5

    Оригинальное радио

    Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оригинальное радио

    Оригинальное радио

    Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах

    Оригинальное радио

    Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оригинальное радио

    Оригинальное радио

    Путешествие во времени с оригинальным радио Philips. Оно разработано как напоминание о легендарном радиоприемнике Philips 50-х годов, обеспечивает мощное звучание басов благодаря системе Bass Reflex и оснащено большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах

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      Оригинальное радио

      Оригинальное радио

      Итого:

      Оригинальное радио

      • FM/MW/LW
      • Аудиовход
      • 10 Вт
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

      Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

      По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

      Высокое качество стереозвука — больше удовольствия от музыки

      Высокое качество стереозвука — больше удовольствия от музыки

      Две портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

      FM/MW/LW-стереотюнер

      FM/MW/LW-стереотюнер

      Встроенный дисплей часов

      Встроенный дисплей часов

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM моно
        • СВ
        • LW
        Сохранение радиостанций
        20
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Частотный диапазон
        (FM) 87,5—108  МГц

      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)

      • Функции управления

        Тип дисплея
        ЖК

      • Звук

        Звуковая система
        Стерео
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        330 x 150 x 163  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        460 x 250 x 245 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)
      • руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

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