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    Оригинальное мини-радио

    ORD2100B/12
    Общая оценка / 5
    • Стильное оригинальное мини-радио Philips Стильное оригинальное мини-радио Philips Стильное оригинальное мини-радио Philips
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      Оригинальное мини-радио

      ORD2100B/12
      Общая оценка / 5

      Стильное оригинальное мини-радио Philips

      Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Оригинальное мини-радио

      Стильное оригинальное мини-радио Philips

      Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

      Стильное оригинальное мини-радио Philips

      Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Оригинальное мини-радио

      Стильное оригинальное мини-радио Philips

      Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

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        Оригинальное мини-радио

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стильное оригинальное мини-радио Philips

        • Синий
        • Док-станция для iPod/iPhone
        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

        Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

        Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Цифровая настройка FM

        Цифровая настройка FM

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod classic
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod nano
          • iPod mini

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • HomeStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          Радио
          • FM-радио
          • сканирование
          • настройка
          • Предустановка

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          (FM) 87,5—108  МГц
          Сохранение радиостанций
          20, через приложение HomeStudio
          Автоматическая цифровая настройка
          Да

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Функции управления

          Тип дисплея
          ЖКД, белый
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Звук

          Звуковая система
          Моно
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          1

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          245 x 133 x 122  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          336 x 158 x 183 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство пользователя
        • Краткое руководство

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