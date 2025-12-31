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Больше не доступен
ORD2100C/12
Стильное оригинальное мини-радио Philips
Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple.
с 30-контактным разъемом
для iPod/iPhone
FM, два будильника
4 Вт
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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