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    Оригинальное мини-радио

    ORD2105B/12
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    • Стильное оригинальное мини-радио Стильное оригинальное мини-радио Стильное оригинальное мини-радио
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      Оригинальное мини-радио

      ORD2105B/12
      Общая оценка / 5

      Стильное оригинальное мини-радио

      Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Оригинальное мини-радио

      Стильное оригинальное мини-радио

      Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

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        Оригинальное мини-радио

        Оригинальное мини-радио

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        Стильное оригинальное мини-радио

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • FM, два будильника
        • 4 Вт
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

        Цифровая настройка FM

        Цифровая настройка FM

        • Совместимость с iPhone

          через коннектор Lightning
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • Совместимость с iPod

          через коннектор Lightning
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          (FM) 87,5—108  МГц
          Автоматическая цифровая настройка
          Да

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖКД, белый
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Звук

          Звуковая система
          Моно
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          1

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          245 x 133 x 122  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          336 x 158 x 183 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный сертификат

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        • Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя

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