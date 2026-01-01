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Больше не доступен

Оригинальное радио

ORD7105C/10

Оригинальное радио

Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером.

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Оригинальное радио

  • Кремовый

  • Док-станция для iPod/iPhone

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Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Технические характеристики

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