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Беспроводное управление оригинальным мини-радио
Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное управление оригинальным мини-радио
Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводное управление оригинальным мини-радио
Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное управление оригинальным мини-радио
Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальное мини-радио
Цена магазина Philips
Итого:
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов или планшетных ПК на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.
20 предустановленных станций цифрового радиовещания (DAB) и 20 предустановленных станций FM делают вашу любимую музыку доступной нажатием нескольких кнопок. Чтобы задать предустановку, просто настройтесь на нужную станцию, нажмите и удерживайте кнопку предустановки. Эта процедура обеспечивает быстрый доступ к сохраненной радиочастоте в любое удобное время.
Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.
Радиочасы делают повседневную жизнь еще комфортнее. Встроенный таймер помогает следить за приготовлением еды, обеспечивая безопасность и готовность еды. Теперь можно отойти от плиты и расслабиться перед телевизором или заняться другими делами по дому. Когда заданное время истекло, таймер издаст звуковой сигнал, оповещая вас о том, что еда готова.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.
Беспроводная технология Bluetooth®
Часы
Будильник
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Подключения
Зарядка через USB
Питание
Размеры
Аксессуары