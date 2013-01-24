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    Оригинальное мини-радио

    ORT2300C/10
    Общая оценка / 5
    • Беспроводное управление оригинальным мини-радио Беспроводное управление оригинальным мини-радио Беспроводное управление оригинальным мини-радио
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      Оригинальное мини-радио

      ORT2300C/10
      Общая оценка / 5

      Беспроводное управление оригинальным мини-радио

      Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Оригинальное мини-радио

      Беспроводное управление оригинальным мини-радио

      Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводное управление оригинальным мини-радио

      Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Оригинальное мини-радио

      Беспроводное управление оригинальным мини-радио

      Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер. Узнать обо всех преимуществах

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        Оригинальное мини-радио

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводное управление оригинальным мини-радио

        с помощью бесплатного приложения DigitalRadio

        • Bluetooth®
        • DAB+, FM
        • Два будильника, кухонный таймер
        • 4 Вт
        Потоковая передача музыки со смартфонов или планшетного ПК через Bluetooth

        Потоковая передача музыки со смартфонов или планшетного ПК через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов или планшетных ПК на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.

        Больше музыки с 20 предустановленными станциями DAB и 20 станциями FM

        Больше музыки с 20 предустановленными станциями DAB и 20 станциями FM

        20 предустановленных станций цифрового радиовещания (DAB) и 20 предустановленных станций FM делают вашу любимую музыку доступной нажатием нескольких кнопок. Чтобы задать предустановку, просто настройтесь на нужную станцию, нажмите и удерживайте кнопку предустановки. Эта процедура обеспечивает быстрый доступ к сохраненной радиочастоте в любое удобное время.

        Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время

        Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время

        Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

        Встроенный таймер для удобства на кухне

        Встроенный таймер для удобства на кухне

        Радиочасы делают повседневную жизнь еще комфортнее. Встроенный таймер помогает следить за приготовлением еды, обеспечивая безопасность и готовность еды. Теперь можно отойти от плиты и расслабиться перед телевизором или заняться другими делами по дому. Когда заданное время истекло, таймер издаст звуковой сигнал, оповещая вас о том, что еда готова.

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

        Технические характеристики

        • Беспроводная технология Bluetooth®

          Версия
          BT 2.1
          Профили
          • A2DP
          • AVRCP

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Цифровое радио (DAB)
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • DAB (диапазон III)
          • FM
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • интеллектуальное сканирование
          • меню
          • отображение сведений
          Диапазон частот — DAB
          174,9—239,2  МГц
          Диапазон частот — FM
          87,5–108  МГц
          Количество предустановок радиостанций
          20 (DAB), 20 (FM)
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Антенна
          Антенна FM

        • Функции управления

          Тип дисплея
          ЖК
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Звук

          Звуковая система
          моно
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          1

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Зарядка через USB

          Да
          Да
          5 В, 1 А
          Да

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Входная мощность (перем. ток)
          100—240 В, 50/60 Гц

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          245 x 133 x 122  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          336 x 158 x 183 мм
          Вес продукта
          1,1  кг

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          со съемным штекером (VDE и UK)
          Краткое руководство
          Да
          Гарантия
          Гарантийная карточка

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