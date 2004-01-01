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    Оригинальное радио

    ORT7500/10
    • Оригинальное радио Оригинальное радио Оригинальное радио
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      Оригинальное радио

      ORT7500/10

      Оригинальное радио

      Приятная ностальгия с оригинальным радио Philips. Очаровательный дизайн 50-х годов, позаимствованный у радио Philips модели 1955 года, дополнен качественным чистым звуком с мощными басами. С помощью этого устройства можно слушать радио DAB+ и FM, а также воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через Bluetooth.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Оригинальное радио

      Оригинальное радио

      Приятная ностальгия с оригинальным радио Philips. Очаровательный дизайн 50-х годов, позаимствованный у радио Philips модели 1955 года, дополнен качественным чистым звуком с мощными басами. С помощью этого устройства можно слушать радио DAB+ и FM, а также воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через Bluetooth.

      Оригинальное радио

      Приятная ностальгия с оригинальным радио Philips. Очаровательный дизайн 50-х годов, позаимствованный у радио Philips модели 1955 года, дополнен качественным чистым звуком с мощными басами. С помощью этого устройства можно слушать радио DAB+ и FM, а также воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через Bluetooth.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Оригинальное радио

      Оригинальное радио

      Приятная ностальгия с оригинальным радио Philips. Очаровательный дизайн 50-х годов, позаимствованный у радио Philips модели 1955 года, дополнен качественным чистым звуком с мощными басами. С помощью этого устройства можно слушать радио DAB+ и FM, а также воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через Bluetooth.

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        Оригинальное радио

        Оригинальное радио

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        Оригинальное радио

        • Bluetooth®
        • DAB+, FM
        • USB-порт для зарядки
        • 20 Вт
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время

        Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время

        Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Встроенный дисплей часов

        Встроенный дисплей часов

        Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

        Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

        Цифровая настройка с 30 предустановками для дополнительного удобства

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Зарядка через USB

        USB-порт позволит заряжать мобильные устройства, например смартфоны, iPhone, iPAD

        • Звук

          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Антенна
          Антенна FM (75 Ом)
          Bluetooth
          Да
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • DAB (диапазон III)
          • FM
          Количество предустановок радиостанций
          30 (DAB), 30 (FM)
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • интеллектуальное сканирование
          • меню
          • отображение сведений
          Диапазон частот — FM
          87,5–108  МГц
          Диапазон частот — DAB
          174,9—239,2  МГц

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Входная мощность (перем. ток)
          100—240 В, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Гарантия
          Гарантийный талон
          Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)
          Да
          Кабель линейного входа
          Да

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          325 x 175 x 167  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          390 x 250 x 247 мм

        • Беспроводная технология Bluetooth®

          Профили
          • A2DP
          • AVRCP
          Версия
          BT 2.1

        • Зарядка через USB

          Да
          Да
          5 В, 1 А
          Да

        • Часы

          Тип
          Цифровой дисплей
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

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