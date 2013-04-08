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- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
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Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона
Добро пожаловать в восьмидесятые! Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание своим дизайном, но и воспроизводит музыку в прекрасном качестве. Передача через соединение Bluetooth, возможность зарядки через USB, линейный аудиовход, прямой порт USB и специальное отделение для хранения — в этой магнитоле есть все, что вам нужно. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона
Добро пожаловать в восьмидесятые! Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание своим дизайном, но и воспроизводит музыку в прекрасном качестве. Передача через соединение Bluetooth, возможность зарядки через USB, линейный аудиовход, прямой порт USB и специальное отделение для хранения — в этой магнитоле есть все, что вам нужно. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальная магнитола
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Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Беспроводная технология Bluetooth®
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