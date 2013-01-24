Качественные излучатели воспроизводят естественный звук с глубокими басами

Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования мощного широкополосного НЧ-динамика и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.