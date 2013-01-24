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    Philips Fidelio

    портативная беспроводная АС

    P8BLK/10
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Звук высокой четкости на портативном устройстве Звук высокой четкости на портативном устройстве Звук высокой четкости на портативном устройстве
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      Philips Fidelio портативная беспроводная АС

      P8BLK/10
      Общая оценка / 5

      Звук высокой четкости на портативном устройстве

      Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio портативная беспроводная АС

      Звук высокой четкости на портативном устройстве

      Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

      Звук высокой четкости на портативном устройстве

      Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio портативная беспроводная АС

      Звук высокой четкости на портативном устройстве

      Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

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        портативная беспроводная АС

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Звук высокой четкости на портативном устройстве

        Одержимые звуком

        • Bluetooth®
        • USB-порт для зарядки
        • Аккумулятор
        • 20 Вт, стерео с излучателем басов
        Качественные излучатели воспроизводят естественный звук с глубокими басами

        Качественные излучатели воспроизводят естественный звук с глубокими басами

        Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования мощного широкополосного НЧ-динамика и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

        Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

        Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

        Уровень заряда аккумулятора отображается автоматически при касании АС

        Уровень заряда аккумулятора отображается автоматически при касании АС

        Слегка коснитесь АС, и на ней отобразится уровень заряда аккумулятора.

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

        Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

        Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

        Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

        Высокопроизводительный усилитель для превосходной тонокомпенсации и отличных динамических характеристик

        Высокопроизводительный усилитель и четыре высокоэффективных преобразователя обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          iPod touch
          3 поколения или выше
          планшетными ПК и смартфонами на базе Android
          Да
          другое устройство с поддержкой Bluetooth
          Да

        • Громкоговорители

          Улучшения АС
          Излучатель басов wOOx
          Излучатели АС
          Широкополосный НЧ-динамик 2,5" — 2 шт.
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Руководство по быстрой установке
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          A2DP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да
          Зарядка через USB
          Да

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          287 x 63 x 127  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          326 x 101 x 224 мм

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип элемента питания
          Литий-ионный (встроенный)
          Время работы от батарей
          8  ч

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Руководство по быстрой установке
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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