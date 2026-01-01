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Портативный проигрыватель DVD

PET716/12

Фильмы на DVD и DivX® в поездке

Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET716 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX®, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

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Фильмы на DVD и DivX® в поездке

  • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД

  • Воспроизведение DivX

Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
  • • Ранний доступ к Черной пятнице