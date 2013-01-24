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Фильмы на DVD и DivX® в поездке
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET716 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX®, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильмы на DVD и DivX® в поездке
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET716 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX®, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах
Фильмы на DVD и DivX® в поездке
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET716 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX®, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильмы на DVD и DivX® в поездке
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET716 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX®, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
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Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры