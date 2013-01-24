Смотрите фильмы на DVD во время поездок

Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.