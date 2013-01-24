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    Портативный проигрыватель DVD

    PET800/00
    Общая оценка / 5
    • Смотрите фильмы на DVD во время поездок Смотрите фильмы на DVD во время поездок Смотрите фильмы на DVD во время поездок
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      Портативный проигрыватель DVD

      PET800/00
      Общая оценка / 5

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смотрите фильмы на DVD во время поездок

        с 20,3 см (8") широкоформатным ЖКД

        Воспроизведение DVD, DVD+R и DVD+RW

        Воспроизведение DVD, DVD+R и DVD+RW

        DVD-плеер Philips совместим с большинством продающихся сегодня DVD и CD-дисков. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW. DVD+RW — сокращение для обозначения устройства чтения и записи DVD-дисков, которое поддерживает общепринятый формат, используемый для записи DVD-дисков. Также DVD+RW поддерживает формат, используемый для повторной записи DVD-дисков.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Элегантный корпус из матового металла

        Элегантный корпус из матового металла

        Двойной разъем наушников для совместного прослушивания

        Двойной разъем наушников для совместного прослушивания

        Выбор режимов широкоэкранных фильмов для настройки формы изображения

        Режимы широкоэкранного кино придадут дополнительные впечатления от просмотра, обеспечивая большой выбор форматов экрана. Смотрите фильмы без искажений и помех.

        Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

        Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          8  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          400  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          176,4X99,2 мм
          Шаг пикселей
          0,1225(Ш)x0,424(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+RW
          • DVD+R
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с

        • Подключения

          Аудиовыход -- аналоговый
          Аудио Л/П (cinch)
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Видеовыход — аналоговый
          Видеоразъем (3,5 мм)
          Разъем
          Наушники 2 x 3,5 мм
          Вход постоянного тока
          9 В

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Блок аккумуляторов
          ПТ 9 В, литиево-ионные аккумуляторы
          Адаптер переменного/постоянного тока
          ADPV 18 A (110-240 В, 50/60 Гц)
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          RC800
          Кабели
          Аудиокабель x1, видеокабель x1
          руководство пользователя
          Англ., франц., голландский, исп.
          Входящие в комплект аксессуары
          Дорожный футляр

        • Размеры

          Глубина коробки
          280  мм
          Высота коробки
          330  мм
          Ширина коробки
          390  мм
          Вес коробки
          4,8  кг
          Количество в упаковке
          2
          Глубина упаковки
          150  мм
          Высота упаковки
          250  мм
          Ширина упаковки
          390  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Глубина продукта
          155  мм
          Высота продукта
          29  мм
          Ширина продукта
          220  мм
          Вес продукта
          0,9  кг

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            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

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