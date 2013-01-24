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Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.
Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Шикарная и компактная модель PET800 ваш исключительный компаньон в развлечениях! Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD – и все это в поездке! Просматривайте фильмы в комфортных условиях на широкоэкранном 20 см (8") цветном ЖК-дисплее.
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
DVD-плеер Philips совместим с большинством продающихся сегодня DVD и CD-дисков. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW. DVD+RW — сокращение для обозначения устройства чтения и записи DVD-дисков, которое поддерживает общепринятый формат, используемый для записи DVD-дисков. Также DVD+RW поддерживает формат, используемый для повторной записи DVD-дисков.
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
Режимы широкоэкранного кино придадут дополнительные впечатления от просмотра, обеспечивая большой выбор форматов экрана. Смотрите фильмы без искажений и помех.
Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
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