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    Портативный проигрыватель DVD

    PET810/00
    Общая оценка / 5
    • Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках
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      DVD Video

      Портативный проигрыватель DVD

      PET810/00
      Общая оценка / 5

      Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках

      PET810 - ваш компактный, мобильный приятель! Вы можете порадовать себя просмотром DVD-дисков на 20,3 см (8") TFT ЖК-дисплее. Воспользуйтесь простотой мультимедийных возможностей с цифровыми форматами MPEG4 и DivX. Аккумуляторы и автомобильный адаптер обеспечат энергией в дороге.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках

      PET810 - ваш компактный, мобильный приятель! Вы можете порадовать себя просмотром DVD-дисков на 20,3 см (8") TFT ЖК-дисплее. Воспользуйтесь простотой мультимедийных возможностей с цифровыми форматами MPEG4 и DivX. Аккумуляторы и автомобильный адаптер обеспечат энергией в дороге.

      Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках

      PET810 - ваш компактный, мобильный приятель! Вы можете порадовать себя просмотром DVD-дисков на 20,3 см (8") TFT ЖК-дисплее. Воспользуйтесь простотой мультимедийных возможностей с цифровыми форматами MPEG4 и DivX. Аккумуляторы и автомобильный адаптер обеспечат энергией в дороге.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках

      PET810 - ваш компактный, мобильный приятель! Вы можете порадовать себя просмотром DVD-дисков на 20,3 см (8") TFT ЖК-дисплее. Воспользуйтесь простотой мультимедийных возможностей с цифровыми форматами MPEG4 и DivX. Аккумуляторы и автомобильный адаптер обеспечат энергией в дороге.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смотрите DVD-фильмы и цифровое видео в поездках

        Воспроизведение DVD, DVD+R и DVD+RW

        Воспроизведение DVD, DVD+R и DVD+RW

        DVD-плеер Philips совместим с большинством продающихся сегодня DVD и CD-дисков. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW. DVD+RW — сокращение для обозначения устройства чтения и записи DVD-дисков, которое поддерживает общепринятый формат, используемый для записи DVD-дисков. Также DVD+RW поддерживает формат, используемый для повторной записи DVD-дисков.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Двойной разъем наушников для совместного прослушивания

        Двойной разъем наушников для совместного прослушивания

        Воспроизведение DivX для видеоизображения высокой степени сжатия

        Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Воспроизведение MPEG4 гарантирует высококачественное сжатое видео.

        MPEG4 - это стандарт сжатия, позволяющий записывать фильмы в 7-10 раз плотнее, чем стандарт MPEG2, без потерь в качестве звучания или изображения. Носители MPEG4 можно сохранять на CD-Rom, карте памяти или DVD диске и воспроизводить на некоторых проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашнего кинотеатра.

        Дорожный футляр прилагается

        Прилагается дорожный футляр для удобства и защиты

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          8  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          400  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          176,4X99,2 мм
          Шаг пикселей
          0,1225(Ш)x0,424(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+RW
          • DVD+R
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          Форматы сжатия
          • Divx 3.11
          • DivX 4.x
          • DivX 5.x
          • MPEG4
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с

        • Подключения

          Аудиовыход -- аналоговый
          Аудио Л/П (cinch)
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Видеовыход — аналоговый
          Видеоразъем (3,5 мм)
          Разъем
          Наушники 2 x 3,5 мм
          Вход постоянного тока
          9 В
          Питание
          30 Вт
          А/В выход
          • Композитный (CVBS) x1
          • разъем 3,5 мм (Л/П) x1

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Блок аккумуляторов
          DV 7,4; литиево-ионные аккумуляторы
          Адаптер переменного/постоянного тока
          ADPV 18 A (110-240 В, 50/60 Гц)
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          RC810 (размер "кредитная карта", 38 кнопок)
          Кабели
          Аудиокабель x1, видеокабель x1
          руководство пользователя
          Напечатано на 16 языках
          Входящие в комплект аксессуары
          Дорожный футляр

        • Размеры

          Глубина коробки
          411  мм
          Высота коробки
          296  мм
          Ширина коробки
          500  мм
          Количество в упаковке
          3
          Глубина упаковки
          159  мм
          Высота упаковки
          250  мм
          Ширина упаковки
          360  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Глубина продукта
          155  мм
          Высота продукта
          29  мм
          Ширина продукта
          220  мм
          Вес продукта
          0,9  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Дорожная сумка
        • А/В кабель
        • Адаптер
        • Батарея
        • Автокомплект

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            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

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