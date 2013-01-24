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Кристально чистый
Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый
Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Кристально чистый
Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый
Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.
Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка