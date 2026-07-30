Кристально чистый

Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе.