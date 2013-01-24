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    Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

    PRO6105BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ідеально чіткий Ідеально чіткий Ідеально чіткий
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      Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

      PRO6105BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ідеально чіткий

      Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги

      Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

      Ідеально чіткий

      Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги

      Ідеально чіткий

      Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги

      Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

      Ідеально чіткий

      Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги

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        Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеально чіткий

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу
        • вбудований мікрофон
        • Чорний
        • Навушники-вкладиші

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли Ви говорите. Коли Ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.

        Аудіо високої чіткості. Чуйте більше

        Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з аудіо Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому Ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.

        3 взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів. Комфортне прилягання

        Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Діаметр динаміків
          8,6
          Чутливість
          109  дБ
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          7–40 000 Гц

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вхідний роз’єм 3,5 мм для мікрофона
          Покриття конектора
          позолочене
          Довжина кабелю
          1,2  м

        • Аксесуари

          Втулки
          2 додаткові пари

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          17,5  см
          Ширина
          7  см
          Глибина
          2,5  см
          Вага брутто
          0,05  кг
          Вага нетто
          0,018  кг
          Вага тари
          0,032  кг
          Код EAN
          69 51613 98178 8

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          38  см
          Ширина
          18,3  см
          Висота
          19,6  см
          Вага брутто
          1,59  кг
          Вага нетто
          0,432  кг
          Вага тари
          1,158  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 98178 5

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          18  см
          Ширина
          8,2  см
          Висота
          7,8  см
          Вага брутто
          0,17  кг
          Вага нетто
          0,054  кг
          Вага тари
          0,116  кг
          Код GTIN
          2 69 51613 98178 2

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