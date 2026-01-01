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Більше не доступний
PRO6105BK/00
8,6-мм динаміки/закритого типу
вбудований мікрофон
Чорний
Навушники-вкладиші
Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.
Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.
Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.
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