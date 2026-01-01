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Більше не доступний

6000 seriesНавушники внутрішнього типу з мікрофоном

PRO6105BK/00

Ідеально чіткий
Коли все, що вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом.
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Ідеально чіткий

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • вбудований мікрофон

  • Чорний

  • Навушники-вкладиші

Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.

Аудіо високої чіткості. Чуйте більше

Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.

3 взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів. Комфортне прилягання

Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.

Технічні характеристики

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