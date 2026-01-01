Ідеально чіткий

Коли все, що вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом.