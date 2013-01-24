Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ідеально чіткий
Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеально чіткий
Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Ідеально чіткий
Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеально чіткий
Коли все, що Вам потрібно, – це чітке звучання. Від списку відтворення до подкасту та викликів – ці дротові навушники-вкладиші справляться з усім. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio): Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Навушники внутрішнього типу з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли Ви говорите. Коли Ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.
Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з аудіо Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому Ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.
Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.
Звук
Під'єднання
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка