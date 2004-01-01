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    Philips Fidelio PS1/10

    PS1/10
    Philips Fidelio
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      Philips Fidelio PS1/10

      PS1/10

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio PS1/10

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio PS1/10

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        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Корпус акустической системы из дерева ручной работы обеспечивает достоверное воспроизведение

        Корпус акустической системы из дерева ручной работы обеспечивает достоверное воспроизведение

        На протяжении всей истории человечества дерево использовалось для изготовления великолепных музыкальных инструментов. Благодаря своим природным акустическим свойствам оно продолжает применяться при создании лучших музыкальных инструментов и систем и в наши дни. Из дерева изготовлена не только АС; современные технологии изгибания древесины позволили создать корпус необходимой формы. Точно выверенная форма изгибов уменьшает вибрацию и устраняет искажение звука, обеспечивая реалистичное звучание.

        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

        SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

        SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

        Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

        Общая вых. мощность 2x50 Вт (RMS)

        Общая вых. мощность 2x50 Вт (RMS)

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Лакированная полированная внешняя отделка

        Прекрасные АС с деревянной отделкой имеет лакированное покрытие из семи слоев, каждый из которых аккуратно нанесен и отполирован. Блеск корпуса АС подобен блеску рояля — утонченный и элегантный внешний вид привносит изящество и очарование в ваш дом.

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