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Больше не доступен
Подравнивает, делает контуры и бреет
Оригинальное лезвие
Регулируемый гребень «5 в 1»
Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для бритья щетины любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 12000 движений в минуту, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Уникальная открытая конструкция гребня для эффективного подравнивания без засорения и нарушения ежедневной процедуры, даже для длинных и густых волос.
4.8
из 5
468
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
andercom69
09/07/2025
Україна
Наконец то в 56 лет, закончились мучения со станками, гелями и раздражением. Доволен как слон. Единственное так и не понял, сколько его заряжать? На сайте пишут - 45 хв роботи / 4 години зарядки. А еще ниже пишут в характеристиках - заряджання 8 годин для повного заряджання. QP2724/23 Так сколько его правильно заряжать?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face
Юльчік_@
14/12/2022
Україна
Удобный,отлично справляется со щетиной
Купила мужу на подарок,муж в восторге. Нет раздражений,отлично выбривает, движения можно делать в любом направлении и никаких порезов,безопастный. Можно использовать триммер как спенкой или просто сухое бритьё. Это самый лучший триммер что был у мужа.
Плюсы
Без раздражений и порезов
Минусы
Не нашли
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face
sky_tornado
21/02/2021
Україна
Полезный прибор
Гладко сбривает , как для триммера. Очень лёгкий как станок.
Плюсы
Бреет гладко
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
По сравнению с моделью QP210
Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут варьироваться.