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Все серии

  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

Больше не доступен

OneBladeFace

QP2724/20

4.8
| (468) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.
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Philips OneBlade – выбор №11

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

  • Подравнивает, делает контуры и бреет

  • Оригинальное лезвие

  • Регулируемый гребень «5 в 1»

Брейте щетину

Брейте щетину

Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для бритья щетины любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 12000 движений в минуту, эффективно сбривает даже длинные волоски.

Регулируемый гребень «5 в 1»

Регулируемый гребень «5 в 1»

Уникальная открытая конструкция гребня для эффективного подравнивания без засорения и нарушения ежедневной процедуры, даже для длинных и густых волос.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

468

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

09/07/2025

Україна

Україна

Наконец то в 56 лет, закончились мучения со станками, гелями и раздражением. Доволен как слон. Единственное так и не понял, сколько его заряжать? На сайте пишут - 45 хв роботи / 4 години зарядки. А еще ниже пишут в характеристиках - заряджання 8 годин для повного заряджання. QP2724/23 Так сколько его правильно заряжать?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face

14/12/2022

Україна

Україна

Удобный,отлично справляется со щетиной

Купила мужу на подарок,муж в восторге. Нет раздражений,отлично выбривает, движения можно делать в любом направлении и никаких порезов,безопастный. Можно использовать триммер как спенкой или просто сухое бритьё. Это самый лучший триммер что был у мужа.

Плюсы

Без раздражений и порезов

Минусы

Не нашли

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face

21/02/2021

Україна

Україна

Полезный прибор

Гладко сбривает , как для триммера. Очень лёгкий как станок.

Плюсы

Бреет гладко

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. По сравнению с моделью QP210

      2. Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут варьироваться.