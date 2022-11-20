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Больше не доступен
Литий-ионный аккумулятор
Гребень для подравнивания, 14 установок
Для влажного и сухого бритья
Индикатор батареи
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для бритья щетины любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 12 000 движений в минуту, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Инновационное лезвие 360 движется во всех направлениях, адаптируясь под контуры вашего лица. Конструкция обеспечивает постоянный контакт с кожей. С легкостью подравнивайте и сбривайте волоски в труднодоступных местах, выполняя минимальное количество движений с максимальным комфортом.*
Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной щетины
4.4
из 5
120
Отзывы
85%
рекомендуют этот продукт
Beardman223
20/11/2022
Україна
Сотрудник Philips
Стильный универсальный триммер
[Employee of philipsglobal] Класный прибор! Мне понравилось как он быстро и качественно бреет бороду. Всего за пару минут сбривает всю бороду. Можно даже с пенкой бриться. Благодаря насадке можно подстригать бороду на различную длинну. А можно и по телу пройтись со специальными насадками, которые есть в комплекте.
Плюсы
Красивый, качественный триммер, на аккамуляторе, долго держит заряд.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade Pro 360 QP6541/15 Электростанок Face + Body
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade Pro 360 QP6541/15 Электростанок Face + Body
Anton97
07/06/2021
Україна
За свою стоимость достойный девайс
За свою стоимость достойный девайс. Хороший функционал. Чаще всего использую как стайлер для бороды, но и волосы на теле подравнивает быстро и качественно. Плюсом стала водонепроницаемость, можно при желании побриться даже в душе. Не разу не пожалел о покупке.
Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело
Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело
Maths232
16/05/2021
Україна
Удобно в использовании
Универсальный девайс, пользуюсь пару месяцев уже и очень доволен. Удобно выставлять нужную длину, 5мм для бороды, прокрутил и уже бреешь тело практически под ноль, можно прямо в душе, ведь тример водонепроницаемый
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Vs its predecessor while shaving
Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут варьироваться.